গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
00
    জাতীয়

    আজিয়াটাকে বাংলাদেশে ৫জি সম্প্রসারণের আহ্বান ইউনূসের

    জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
    আগস্ট ১২, ২০২৫ ৯:৪২ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    মালয়েশিয়ার শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ কোম্পানি আজিয়াটাকে বাংলাদেশে ৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়নের জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট অপরিহার্য। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর জন্য লাইসেন্সের প্রক্রিয়া সহজ করতে কাজ করছে।

    মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালা লামপুরে আজিয়াটার একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান বলে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

    মোবাইল ফোন অপারেটর রবির প্রধান শেয়ারহোল্ডার আজিয়াটা বেরহাদ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী বিবেক সুদ বলেন, তাদের কোম্পানি (রবি) বাংলাদেশে ৫জি ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। তবে পূর্ণাঙ্গ ৫জি চালুর জন্য ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ জরুরি।

    রবি বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে বছরে প্রায় ২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে তুলে ধরে তিনি বলেন, তবে ব্যয়বহুল স্পেকট্রাম নিলাম এবং লাইসেন্স নেওয়ার জটিল প্রক্রিয়া বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

    বাংলাদেশে ডেটা সেন্টার স্থাপনে যৌথ উদ্যোগে অংশীদার হতে আজিয়াটার আগ্রহের কথা তুলে ধরেন তিনি।

    আলোচনাকালে প্রধান উপদেষ্টা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও মোবাইল অপারেটরগুলোর মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান।

    তিনি বলেন, “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, একে অপরের কাছাকাছি আসা এবং বোঝাপড়া বাড়ানো।”

    আজিয়াটার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ইনডিপেনডেন্ট নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহরিল রিদজা রিদজুয়ান।

    এসময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন ও এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

    আজিয়াটার প্রতিনিধি দলে ছিলেন গ্রুপ চিফ রেগুলেটরি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসার ফুং চি কিয়ং ও চিফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার থমাস হুন্ডট।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5322

