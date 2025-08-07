গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    অর্থ ও বাণিজ্য

    আগামী নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করবঃ বাণিজ্য উপদেষ্টা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ৭, ২০২৫ ৭:২১ অপরাহ্ণ
      বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করবেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

    বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে সচিবালয়ে তিনি এই কথা জানান।

    বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বাজার ব্যবস্থাপনায় সিন্ডিকেটকে নির্মূল করতে পেরেছি।’

    রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ গেল এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করবো।’

    শেখ বশিরউদ্দীন আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনের আগে চাকরির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবো, জ্বালানি সংকট দূর করার মধ্যমর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হতে পারবে।’

