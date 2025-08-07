গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আইন-বিচার

    রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ৭, ২০২৫ ১২:২৫ অপরাহ্ণ
    রায় জালিয়াতির অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

    আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামান এই আদেশ দেন।

    এর আগে সাত দিনের রিমান্ড শেষে খায়রুল হককে আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার পরিদর্শক খালেক মিয়া। তিনি আদালতের কাছে তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন।

    আবেদনে বলা হয়, রিমান্ডে নেওয়ার পর খায়রুল হককে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তবে তিনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হননি। মামলাটি এখনও তদন্তাধীন থাকায় তাকে কারাগারে রাখা একান্ত প্রয়োজন। আদালত শুনানি শেষে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

    এর আগে, গত ৩০ জুলাই ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ছানাউল্ল্যাহ তার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন।

    ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহা. মুজাহিদুল ইসলাম শাহবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করেন। এতে দণ্ডবিধির ২১৯ ও ৪৬৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

    মামলার অভিযোগে বলা হয়, খায়রুল হক শেখ হাসিনার ইচ্ছা পূরণ এবং অবসর-পরবর্তী পদায়নের লোভে দুর্নীতির মাধ্যমে রায় পরিবর্তন করে ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন।

    গত ২৪ জুলাই ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে এক কিশোর হত্যাকাণ্ডের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়নঃ

    জে এম আলী নয়নঃ

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5282

