‘লুঙ্গি’ পরা ছবিতে কিসের ইঙ্গিত বিয়ার গ্রিলসের

এডওয়ার্ড মাইকেল বিয়ার গ্রিল্স যিনি সবার কাছে বেশি পরিচিত বিয়ার গ্রিল্স নামেই। ডিসকভারি চ্যানেলে জনপ্রিয় শো ‘ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড’র অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক উপস্থাপক। স্কটিশ এ লেখক সাহসী অভিযাত্রী হিসাবে বিশ্বে এক নামে পরিচিত।

স্থানীয় সময় রবিবার নিজের ভেরিফাইড টুইটারে হঠাৎই ‘লুঙ্গি’ পরা একটি ছবি আপলোড করে দর্শকদের জন্য নতুন ইঙ্গিত দিলেন গ্রিলস। যেখানে দেখা যায় ‘লুঙ্গি’র মতো কিছু পরে আছেন তিনি।

Snapshot from an epic @RunningWildwBG Scottish adventure… coming soon! @DisneyPlus @NatGeoTV guess the guest I was taking? Long hair, British and a true icon. #adventure #stateofmind #nevergiveup pic.twitter.com/RObUptBokh

— Bear Grylls OBE (@BearGrylls) June 25, 2023