সৌদি আরবে ঈদ আগামীকাল শুক্রবার

সৌদি আরবের আকাশে ইসলামি ক্যালেন্ডারের দশম মাস পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সেই হিসেবে দেশটিতে আগামীকাল শুক্রবার (২১ এপ্রিল) পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার খালিজ টাইমস এ তথ্য জানিয়েছে।

এর আগে, ২৯ রমজান আজ বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় সৌদি চাঁদ দেখা কমিটি স্থানীয় মুসলমানদের চাঁদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবে পবিত্র শাওয়াল মাসের অর্ধচন্দ্র দেখা গেছে। তাই দেশটিতে ২০২৩ সালের ঈদুল ফিতরের প্রথম দিন ২১ এপ্রিল পালিত হবে। আর এই তারিখ ইসলামিক ক্যালেন্ডারের শাওয়াল মাসের প্রথম দিনটিকেও চিহ্নিত করে।

NEWS | The crescent moon has been sighted in Saudi Arabia. #EidAlFitr will be celebrated on Friday 21st April 2023.

May Allah ﷻ accept our fasting, prayers and righteous deeds and allow us to reach many more Ramadans in good health. Aameen. pic.twitter.com/MyApOOu1j8

