লক্ষ্মীপুরে গ্রামীন ফোনের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকারে লিখিত অভিযোগ

লক্ষ্মীপুরে গ্রামীন ফোনের প্রতারণার শিকার হয়ে নূর মোহাম্মদ নামে এক গ্রাহক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বৃহস্প্রতিবার (৩০ মার্চ) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুরে জেলার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযোগটি জমা দেওয়া হয়। অভিযোগ নম্বর ৫২/২০২৩ইং।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গ্রাহক নূর মোহাম্মদের ব্যবহৃত ০১৭৮১৫৬১৪৪৮ এই নাম্বারে ২৯ মার্চ বেলা ১.১৫ মিনিটি Gp combo থেকে এসএমএস দিয়ে জানানো হয় ১০ জিবি+ ৩০০ মিনিট ৩০ দিন ২০০ টাকা।

ডায়াল *121*5525#

২০০ টাকা রিচার্জের পর উক্ত কোর্ডে ডায়াল করলে ফিরতি এসএমএস আসে sorry this offer is not available for you. now please dial *121*5640#to start78tk- 6GB( with bonus) 3 days or you may dial *121*5# to check your next page*

৩০ মার্চ ভোক্তা অধিকারের নির্ধারিত আবেন পত্রের সাথে গ্রামীন ফোনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগ পত্রের সাথেএসএমএস গুলোর স্কিন শর্ট প্রিন্ট করে জমা দেন।

গ্রাহক নূর মোহাম্মদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীন ফোন ব্যবহার করলেও তাদের অফারগুলো থাকে অনেক বড় বাজেটের।

তাই গত ১ মাস কোন টাকা রিচার্জ করিনি।

গতকালকের Gp combo থেকে এই অপারটি পেয়ে ২০০ টাকা রিচার্জ করি।

অপারটি নিতে তাদের দেয়া কোর্ডে ডায়াল করলে ফিরতি এসএমস আসে এই অপার আমার জন্য না, এটা সুস্পষ্ট প্রতারণা।

আমি দেশে প্রচলিত ভোক্তা অধিকার আইনে এই প্রতারনার ন্যয্য বিচার চাই।

জানতে চাইলে লক্ষ্মীপুর জেলার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নুর হোসেন জানান, একজন গ্রামীণ ফোন গ্রাহক আমাদের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখবো।

