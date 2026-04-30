শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিয়ে ছিনিমিনি: স্কুল ফিডিংয়ে মিলছে পচা কলা ও বাসি বনরুটি

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হওয়া ‘স্কুল ফিডিং’ প্রকল্পে চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে দুধ, ডিম ও বিস্কুট দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক বিদ্যালয়ে দেওয়া হচ্ছে পচা কলা ও বাসি বনরুটি। এমনকি প্রকল্পের খাবার খোলা বাজারে বিক্রির সময় এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে হাতেনাতে ধরেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও মাঠপর্যায়ের দুর্নীতিতে এর মূল উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে বলে মনে করছেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।
উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, রামগতির ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭ হাজার ২৬৪ শিক্ষার্থীর জন্য এই প্রকল্প চালু রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, সপ্তাহে পাঁচ দিন শিক্ষার্থীদের ফর্টিফাইড বিস্কুট, ডিম, বনরুটি, মৌসুমি ফল ও পাস্তুরিত তরল (ইউএইচটি) দুধ দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এসব পুষ্টিকর খাবারের দেখা মিলছে না।
পশ্চিম আলেকজান্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্চনা দাশ বলেন, ‘রোস্টার অনুযায়ী দুধ, ডিম ও বিস্কুট দেওয়ার কথা থাকলেও আমার স্কুলে দেওয়া হয়েছে শুধু নিম্নমানের কলা ও বনরুটি। একদিনের জন্যও বিস্কুট পাওয়া যায়নি। যেসব কলা দেওয়া হয়, সেগুলোও খাওয়ার অনুপযোগী।’
একই ধরনের অভিযোগ করেন লোকমাননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মঞ্জুর হোসেন। তিনি বলেন, ঠিকাদারের খাবার সরবরাহ করার কথা সকালে, কিন্তু তারা খাবার নিয়ে আসেন দুপুরে। ততক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থী টিফিন না খেয়েই বাড়ি চলে যায়।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই তাদের দুর্গন্ধযুক্ত ডিম ও পচা কলা দেওয়া হয়। বনরুটিতে অনেক সময় পোকাও পাওয়া যায়। এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে অনেক শিশু পেটের পীড়াসহ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে।
এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে আলেকজান্ডার বাজারের সমবায় এলাকায় স্কুল ফিডিংয়ের কলা খোলা বাজারে বিক্রি করার সময় ‘স্বদেশ পল্লী’ নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারীকে হাতেনাতে আটক করে স্থানীয় জনতা। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়।
অনিয়মের বিষয়ে টিফিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ক্লাস্টার সুপারভাইজার ইমন হোসেন দুধ ও বিস্কুট সরবরাহ না করার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি নতুন যোগদান করেছি। আগে কলার মান খারাপ ছিল বলে শুনেছি, এখন ঠিক করার চেষ্টা করছি।’
আরেক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্যারাগন এগ্রো লিমিটেডের সহকারী সুপারভাইজার মো. জাহিদ হাসান জানান, চলতি মাসের ২০ ও ২৭ তারিখের দুধ সরবরাহ করার কথা থাকলেও ঠিকাদার তা দেননি। তবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁকে ২০ তারিখের বকেয়া দুধ সরবরাহ করতে নিষেধ করেছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মু. সাইদুর রহমান স্বপন কিছু বিদ্যালয়ে অনিয়ম ও নিম্নমানের খাবার দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করেন। বকেয়া দুধ দিতে বারণ করার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেই আমি ওই নির্দেশ দিয়েছি।’
জানতে চাইলে রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, প্রকল্পটি শিশুদের পুষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিদ্যালয়ে অনিয়ম বা পচা খাবার বিতরণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।