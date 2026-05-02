মাননীয় আমরা এখন কি করবো???

🍁আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণীতে অনেক গুলো অসংগতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন অভিভাবকদের সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢিমেতালে এগিয়ে চলছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এতো সব অসংগতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অনেক বিপাকে পড়ছে। বিশেষ করে ২১ শে এপ্রিল ২০১১ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র /ছাত্রীর শারীরিক ও মানুষিক শাস্তির নীতিমালা প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে ছাত্র /ছাত্রীকে ১১ প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে না। শারীরিক শাস্তি কোন ভাবেই দেওয়া যাবে না, মানুষিক শাস্তি হিসেবে # মা, বাবা বংশ ও ধর্ম সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা যাবে না।
# এমন অশোভন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা , যা দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়,এমন আচরণ করা যাবে না। এই আইন মেনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
এই সকল আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নতুন কতোগুলো সমস্যা সামনে এসেছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অভিভাবক সহ যারা শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত তারা এই বিষয় গুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কে শাস্তির আওতায় আনা হয় বিভিন্ন কারণে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো ঃ
১/ একজন শিক্ষার্থী অন্য একজন শিক্ষার্থী কে আঘাত করলে ( মারামারি করা)
২/একজন অন্য জনের বই, খাতা, ব্যাগ ইত্যাদির মধ্যে পানি ঢেলে দিলে।
৩/ কলম, পেন্সিল, রাবার, কাটার ইত্যাদি লুকিয়ে নিয়ে গেলে বা নষ্ট করে ফেললে।
৪/ কোন শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে ছোট প্যাড জাতীয় খাতা, কলম বা অন্য কোন উপকরণ ক্লাসে এনে লুকিয়ে বিক্রি করলে, অপর শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ নিয়ে আসলে।
৫/ একজন শিক্ষার্থী লুকিয়ে অন্য জনের টিফিন খেয়ে ফেললে অথবা খাবার নষ্ট করে ফেললে।
৬/কোন শিক্ষার্থী ক্লাস রুমের দেয়ালে, বোর্ডে অথবা ওয়াসরুমে বাজে বা কুরুচিপূর্ণ লিখা লিখলে অন্য শিক্ষার্থীদের উপর যা খারাপ প্রভাব ফেলে।
৭/ এক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থী কে অশোভন অঙ্গভঙ্গি করে দেখানো অথবা প্রাইভেট পার্টে হাত দিলে।
৮/কোন শিক্ষার্থী যদি অন্য জনের ব্যাগ থেকে টাকা না বলে নিয়ে যায় ( চুরি করে)।
৯/ ক্লাসে কাগজ দিয়ে ফুল, প্লেন, নৌকা জাতীয় অরিগ্যামি বানিয়ে বিক্রি করলে ক্রেতা শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ নিয়ে এসে রাগারাগি করলে।
১০/কোন শিক্ষার্থী যদি আঙ্গুল দেখিয়ে ( মিডেল ফিঙ্গার) বিরক্ত করলে অপর শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ নিয়ে এসে উক্ত শিক্ষার্থী কে মারধর করলে।
১১/ কলম, পেন্সিল, স্কেল দিয়ে চোখে হাতে বা পায়ে গুরুতর আঘাত করলে।
১২/ খেলতে গিয়ে ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।
১৩/ শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ক্লাসে গ্রুপিং করে মারামারি করলে।
১৪/ বাবা, মা বা পরিবার নিয়ে গালি দিলে।
১৫/বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন এনে ক্লাসে লুকিয়ে ফেসবুক চালানো বা গেম খেললে অথবা ভিডিও বানালে।
১৬/কারো ড্রেসে ইচ্ছেকৃতভাবে এঁকে দেওয়া অথবা চুলে চুইংগাম লাগিয়ে দেওয়া
১৭/সরকার পরীক্ষার হলে নকল বা দেখাদেখি সহ বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং টেস্ট পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী ফেল করলে ফর্ম ফিলাপ করা যাবে না। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোর হলে অথবা ১০ বিষয় ফেল কোন শিক্ষার্থী কে বাদ দিতে চাইলে অভিভাবক সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। রামগতি সহ দেশের
বিভিন্ন জেলা বা উপজেলায় উক্ত ইস্যুতে প্রধান শিক্ষকের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিউজ হয়েছে।
#কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০ জন সেখানে ২০০ জন বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় ২০০ জনের বেতন মওকুফ আর ১০০ জন বেতন দিয়ে পড়াশোনা করে…এর মধ্যে SSC পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের সময় ১/২ জন শিক্ষার্থী টাকার জন্য ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি এরপরক্ষণে ফেসবুকে দেখা যায় টাকার জন্য ফর্ম ফিলাপ হলো না শিক্ষার্থীর প্রধান শিক্ষক দায় এড়াতে পারেন কি?? মর্মে বিরূপ প্রতিক্রিয়া।
প্রশ্ন হচ্ছে প্রধান শিক্ষকের এক্ষেত্রে করণীয় কি??? সব দায় কি প্রধান শিক্ষকের??
ফেসবুকে যারা লিখেছেন অথবা সমাজের যারা প্রতিনিধি তাদের কি কোন দায় নেই???
উপরের বিষয় গুলো পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন সময় অভিজ্ঞদের পরামর্শ চাইলে তারা মতামত দিবেন
💐 প্রথমত, অভিভাবকদের ডেকে অবহিত করন। কিন্তু সব সময় অভিভাবকদের থেকে আশানুরূপ পজেটিভ সাড়া পাওয়া যায় না।
💐 শিক্ষার্থী কে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সংশোধন এর ব্যবস্থা করা। অথবা সর্বশেষ T.C প্রদান করা যেতে পারে। এবার সচেতন মহলে প্রশ্ন T.C দেওয়া কি এতো ই সহজ??
যে শিক্ষার্থী কে T.C দেওয়া হবে, সেই শিক্ষার্থীর অভিভাবক অথবা ঐ শিক্ষার্থী বিষয় টি সহজ ভাবে মেনে নিবেন কিনা??
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় T.C প্রদান করায় শিক্ষক কে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া সহ শিক্ষকের বাসায় পৌঁছানোটাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।
সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ইভটিজিং, দেখা যায় ছেলেরা আবার অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ও একে অপরকে ইভটিজিং করে থাকে। সে ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি ” ক ” ইভটিজিং করলো “খ ” প্রতিষ্ঠানে এসে বিচার দিলো। প্রতিষ্ঠান ” ক” কে ডাকলো। ” ক ” এর অভিভাবক ক্ষিপ্ত হলো।
অথবা ভয়ে যদি ডাকা না হয় তাহলে সমাজে একটি অন্যায় চলতে থাকবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এক্ষেত্রে কি করণীয়??
# অনেক সময় দেখা যায় স্কুল পালানো শিক্ষার্থী স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় প্বার্শবর্তী ভবনে লাফিয়ে পড়ে হাত অথবা পায়ে ব্যথা পেল বা ভেঙে গেল অভিভাবকগণ এসে স্কুলকে দোষারোপ করছে।
আবার অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের দোকান থেকে খাবার চুরি করা বা ঢিল মেরে গাছের ফল পাড়া জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলা ইত্যাদি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অসচেতন অভিভাবকগণ শিক্ষার্থী কে সংশোধন না করে উল্টো স্কুলে ইস্যু তৈরি করে ঝামেলা করে।
# সম্প্রতি দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যখনই কোন কথা বলেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাথে সাথে তা নিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। এই টাইপ মন্তব্য যদি শিক্ষকদের নিয়ে করা হয়, তার সমাধান কি হওয়া উচিত??
এছাড়াও আমরা দেখতে পাই এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা গুলোতে যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে যে ধরনের জটিলতা তৈরি হয় তা কোন ভাবেই কাম্য না।
স্কুল সভাপতি বা প্রধান শিক্ষক যদি শিক্ষা অনুরাগী কাউকে কমিটিতে রাখেন তাহলে দেখা যায় যে কিছু কিছু লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানে এসে বিভিন্ন ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন কাজে বাঁধা প্রদান করার চেষ্টা করেন। অথবা অনুষ্ঠানে নাম না দিলে প্রতিষ্ঠানে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করেন, অনুষ্ঠান পন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেন না। এই সময় কর্তৃপক্ষকে অসহায়ের ভূমিকা পালন করা ছাড়া উপায় থাকে না।
পরিশেষে বলতে বাধ্য হওয়া, এই সমাজে একজন শিক্ষক দীর্ঘ চাকুরী জীবন শেষ করে তিনি যখন অবসরে যান সরকারি হলে তিনি অবসর ভাতা পান অথবা পেনশন পান এমপিও ভুক্ত শিক্ষক হলে কল্যাণ ট্রাস্ট বা অবসর ভাতা পান, কিন্তু এই টাকা উত্তোলন করতে ৫/১০ বছর লেগে যায়। এরমধ্যে তার পরিবার ও নিজের খরচ বহন করা অত্যন্ত দূঃর্বিষহ হয়ে পড়ে, ঔষধ কেনার টাকা পর্যন্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে বেশির ভাগই শোনা যায় এসব ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কোন কোন কর্মকর্তা তুলে নিয়ে যায়।
উপরের বিষয় গুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শিক্ষার্থীর মানুষিক , বুদ্ধি ভিত্তিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূখ্য ভূমিকা পালন করবে কিন্তু বিভিন্ন বেড়াজালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে এমন ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদোও স্বাধীন ভাবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব পর নয়। এ কারণে বর্তমান প্রতিযোগীতার বিশ্বে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না তো??? এই প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে।
তাই জাতির বিবেকবানদের নিকট প্রশ্ন মাননীয় আমরা এখন কি করবো???
শিক্ষকদের এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় খুঁজে পাবো??
মোঃ হাবিবুর রহমান সবুজ
লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী।
সম্পাদক, দৈনিক লক্ষ্মীপুর প্রতিদিন।