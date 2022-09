তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের ওপর নির্ভর করছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি মূলত ভারতের ওপর নির্ভর করছে।

ভারতে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের আগে তিনি মাল্টিমিডিয়া নিউজ এজেন্সি-এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই) কে বলেছেন, ‘এটি (তিস্তা) একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। তাই এর সমাধান করা উচিত। তবে এটা মূলত ভারতের ওপর নির্ভর করে।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) এএনআই’র টুইটার অ্যাকাউন্টে ৩৭ সেকেন্ডে একটি ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আজ রোববার পুরো সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করা হবে।

#WATCH on Sunday, 4th September: Bangladesh PM Sheikh Hasina's interview with ANI on the day before her visit to India. Interview to be telecast at 10AM tomorrow, print stories by 9AM. pic.twitter.com/uST2rEhZFP

— ANI (@ANI) September 3, 2022