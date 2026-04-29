    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    খেলাধুলা   | |   লক্ষ্মীপুর

    ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জে লক্ষ্মীপুরের তিন ক্রিকেটার, কৃতিত্বে ম্যানেজার ফরহাদ

    জে এম আলী নয়ন
    এপ্রিল ২৯, ২০২৬ ৩:৪৫ অপরাহ্ণ
    নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

    বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ-এর আসন্ন মৌসুমকে সামনে রেখে দল গোছাতে শুরু করেছে ক্লাবগুলো। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সূত্র অনুযায়ী, টুর্নামেন্টটি আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    এবারের আসরে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ দলে জায়গা করে নিয়েছেন লক্ষ্মীপুরের তিন প্রতিভাবান ক্রিকেটার। একই দলে খেলবেন জাতীয় দলের পেসার হাসান মাহমুদ। দলে আরও রয়েছেন আহমেদ শরীফ ও নোমান চৌধুরী।

    জানা গেছে, এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন দলের ম্যানেজার মোহাম্মদ ফরহাদ। তিনি বলেন, “লক্ষ্মীপুরের ক্রিকেটারদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে। আমরা সেই প্রতিভাগুলোকে বড় মঞ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

    তিনি আরও বলেন, “জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে একই দলে খেলার অভিজ্ঞতা তরুণদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং তাদের ক্রিকেটীয় বিকাশে সহায়ক হবে।”

    এই দলে সুযোগ পাওয়া নতুন খেলোয়াড়দের একজন বলেন, “ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলার সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য বড় অর্জন। আমরা চেষ্টা করব নিজেদের সেরাটা দিয়ে দলকে ভালো কিছু উপহার দিতে।”

    ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। জাতীয় দলের তারকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করা তরুণদের জন্য বড় শেখার সুযোগ তৈরি করে।

    এদিকে লক্ষ্মীপুরের ক্রীড়াঙ্গনে বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় কোচ ও ক্রীড়া সংগঠকরা মনে করছেন, এ ধরনের সুযোগ জেলার ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যতে আরও প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

